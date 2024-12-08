Фицо указал на решающий вклад СССР в победу над фашизмом

СССР сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне. Без Советского Союза не удалось бы победить Адольфа Гитлера, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR.
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