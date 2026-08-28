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Царьград

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Спутник "Геоскан-2" за 36 часов принял более 47 тысяч сообщений

Спутник "Геоскан-2" за 36 часов принял более 47 тысяч сообщений

Спутник "Геоскан-2" за полтора дня обработал 47 100 сообщений от 1 826 воздушных судов, включая данные из удаленных районов Тихого океана и Шпицбергена.

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