Работа крупнейшего украинского производителя стали едва не была парализована из-за мобилизации

Крупнейший производитель стали на Украине Криворожское предприятие «АрселорМиттал» в пятницу, 19 июля, было практически парализовано массовой проверкой военно-учетных документов Территориальным центром комплектации (военкомат, – прим.
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