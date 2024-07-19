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Работа крупнейшего украинского производителя стали едва не была парализована из-за мобилизации

Работа крупнейшего украинского производителя стали едва не была парализована из-за мобилизации

Крупнейший производитель стали на Украине Криворожское предприятие «АрселорМиттал» в пятницу, 19 июля, было практически парализовано массовой проверкой военно-учетных документов Территориальным центром комплектации (военкомат, – прим.

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