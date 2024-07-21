На Кураховском направлении разведчики 238-й гвардейской артиллерийской бригады поразили 155-мм самодвижущуюся гаубицу FH-70 ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет».
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На Кураховском направлении разведчики 238-й гвардейской артиллерийской бригады поразили 155-мм самодвижущуюся гаубицу FH-70 ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет».
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