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Трамп предрёк уничтожение Израиля при получении Ираном ядерного оружия

Трамп предрёк уничтожение Израиля при получении Ираном ядерного оружия

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что появление у Ирана ядерного оружия приведёт к уничтожению Израиля.

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