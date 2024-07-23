Герасимова: Молдавия должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

Молдавский вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила, что республика Молдова должна завершить переговоры о вступлении страны в Европейский союз к 2028 году, если Кишинев планирует стать частью европейского блока уже в 2030 году.
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