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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Санчо перейдет в «Палмейрас». Экс-вингер «МЮ» подпишет контракт по схеме «2+1»

Бывший вингер « Манчестер Юнайтед »  Джейдон Санчо продолжит карьеру в Бразилии. 26-летний англичанин на правах свободного агента переходит в « Палмейрас ».

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