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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

 В 08-53 в Шуе на улице Кооперативная неустановленный водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при повороте налево с прилегающей территории совершил наезд на движущегося по главной дороге 30-летнего велосипедиста.

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