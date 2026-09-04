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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дардери о сетке US Open: «Можно играть со всеми, кроме Алькараса – он снова в сумасшедшей форме»

Лучано Дардери оценил сетку US Open . Итальянец вышел в третий круг, победив Далибора Сверчину со счетом 6:3, 6:7(5), 6:4, 6:4.

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