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Ямалец сядет пожизненно за то, что забил сокамерника куском цемента

Ямалец сядет пожизненно за то, что забил сокамерника куском цемента

На Ямале осужденный забил до смерти своего сокамерника. По данным следствия и суда, в Лабытнанги 20 апреля 2024 года осужденный, отбывая наказание в одной из колоний округа, действуя из неприязненных отношений к сокамернику, используя кусок цемента в качестве орудия преступления, нанес потерпевшему не менее 39 ударов по голове.

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