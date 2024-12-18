Ямалец сядет пожизненно за то, что забил сокамерника куском цемента

На Ямале осужденный забил до смерти своего сокамерника. По данным следствия и суда, в Лабытнанги 20 апреля 2024 года осужденный, отбывая наказание в одной из колоний округа, действуя из неприязненных отношений к сокамернику, используя кусок цемента в качестве орудия преступления, нанес потерпевшему не менее 39 ударов по голове.
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