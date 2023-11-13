Начальник санатория МВД фиктивно устроил на работу более ста человек

Начальник санатория МВД фиктивно устроил на работу более ста человекВ Анапе руководитель санатория МВД фиктивно трудоустраивал в течение трех лет работников, а потом отправлял их в отпуска без сохранение заработной платы.
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