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Начальник санатория МВД фиктивно устроил на работу более ста человек

Начальник санатория МВД фиктивно устроил на работу более ста человек

Начальник санатория МВД фиктивно устроил на работу более ста человекВ Анапе руководитель санатория МВД фиктивно трудоустраивал в течение трех лет работников, а потом отправлял их в отпуска без сохранение заработной платы.

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