Кисида призвал власти Японии подготовиться к запуску спутника КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал приложить все усилия и приготовиться к потенциальным неожиданным событиям, вызванным намерением КНДР запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря.
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