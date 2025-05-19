ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Гусева
    Не знаешь, что за человек этот Иван. А то дал бы по башке. И усё. И никто бы не смог его больше шантажировать. Или ещ...Когда муж сказал,...
  • Майя Majesty
    А все говорят, что дети за грехи родителей не отвечают. А тут даже внуки в ответе...Жириновский был п...
  • Tania Еременко
    Странные расценки за квартиру и алименты.  Мои платят за аренду квартиры 50 000 тысяч рублей в месяц. Правда - это в...- Алиментов нет, ...

Почему ухоженный и обеспеченный мужчина 55 лет не может найти себе жену

Почему ухоженный и обеспеченный мужчина 55 лет не может найти себе жену

Часто наблюдаю такую картину. Ухоженный мужчина за пятьдесят лет, имеет квартиру (порой не одну), хорошую машину (порой даже не китайскую), дачу, высокий доход и при этом сидит на сайтах знакомств и бегает по свиданиям, но найти спутницу жизни не может.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх