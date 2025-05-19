Почему ухоженный и обеспеченный мужчина 55 лет не может найти себе жену

Часто наблюдаю такую картину. Ухоженный мужчина за пятьдесят лет, имеет квартиру (порой не одну), хорошую машину (порой даже не китайскую), дачу, высокий доход и при этом сидит на сайтах знакомств и бегает по свиданиям, но найти спутницу жизни не может.