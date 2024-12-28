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ЛНР: Россия отразила 25 атак ВСУ, потери противника превысили 7,5 тыс. человек

ЛНР: Россия отразила 25 атак ВСУ, потери противника превысили 7,5 тыс. человек

За неделю русские войска успешно отразили 25 атак ВСУ на Луганскую Народную Республику, причинив потери более 7,5 тысяч человек.

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