За неделю русские войска успешно отразили 25 атак ВСУ на Луганскую Народную Республику, причинив потери более 7,5 тысяч человек.
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