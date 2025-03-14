Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 736 подписчиков

"Дочь Путина очень влияет на отца. И она дружит с Трампом-младшим". На Украине напряглись

"Дочь Путина очень влияет на отца. И она дружит с Трампом-младшим". На Украине напряглись

Украинский топ-политолог Александр Демченко со ссылкой на источники в Белом доме заявил, что младшая дочь Путина Екатерина Тихонова пользуется большой популярностью в США в определенных кругах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх