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Премьер Словакии заявил, что Украина совершила ошибку, отказавшись от мира с Россией

Премьер Словакии заявил, что Украина совершила ошибку, отказавшись от мира с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершила серьезную ошибку, отказавшись от подписания мирного договора с Россией в апреле 2022 года.

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