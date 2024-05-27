Джозеф Ньюгарден второй год подряд выиграл «500 миль Индианаполиса»IndyCarПараллельно с Гран При Монако традиционно проходила вторая гонка «тройной короны автоспорта» — в США состоялась гонка «Инди 500», которую выиграл Джозеф Ньюгарден.
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