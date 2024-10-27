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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Завгородний о Ротенберге: «Хороший специалист. У него всегда топовые команды, организация отличная. В плане бизнеса СКА на высшем уровне»

– Следишь, в какой форме СКА сейчас? – Наверное, это главные фавориты сейчас. Потихоньку набирают ход.

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