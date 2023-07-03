Суть Событий

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Личная жизнь шпиона. Книга вторая. Глава 74

Личная жизнь шпиона. Книга вторая. Глава 74

(Продолжение. Начало здесь) Глава 74 Первая встреча Стивена Платта с сотрудниками Генпрокуратуры была назначена в районе Красной Пресни, в бывшем рабочем общежитии, построенном владельцем ткацкой фабрики еще при царе, в незапамятные времена.

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