Avia.pro - СМИ Когда у тебя фамилия Колозян и ты наследник крупнейшего дорожного подрядчика в Челябинской области, жизнь обещает быть гладкой, как асфальт на центральных улицах, только что уложенный компанией "УралДорСтрой".
Сын крупнейшего дорожного магната Колозяна отправлен в колонию
Комментарии
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demyr150648
Товарищ полковник Жёга! Вспомни свои боевые годы. Проведи инструктаж с этой продажной госкодлой, где все повязаны. Все! Поставь их к стенке. Вспомни, что бы ты сделал в поле, попадись тебе такой судья, сынок, (он еще вырастет в большое дерьмо) или его армянский папочка! Попробуй завалить эту банду насмерть! В тебя пока верят! Но трудно воевать на чужом поле, я понимаю,но надо: никто не обещал, что будет легко.
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4 час.
d
demyr150648
У нас в Калининградской области - тоже самое. Армяне в РФ не одиноки и рынок среди иноверцев и иноземцев давно поделен.
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4 час.
Александр Рожков
Попытайтесь напрячь свою черепушку...! Подсказка. В СССР о таком не возможно было и подумать.
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4 час.
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