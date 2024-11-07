Сын крупнейшего дорожного магната Колозяна отправлен в колонию

demyr150648

Товарищ полковник Жёга! Вспомни свои боевые годы. Проведи инструктаж с этой продажной госкодлой, где все повязаны. Все! Поставь их к стенке. Вспомни, что бы ты сделал в поле, попадись тебе такой судья, сынок, (он еще вырастет в большое дерьмо) или его армянский папочка! Попробуй завалить эту банду насмерть! В тебя пока верят! Но трудно воевать на чужом поле, я понимаю,но надо: никто не обещал, что будет легко.