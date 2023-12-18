МВФ: Без помощи Запада украинская экономика продержится «пару месяцев»

Без западного финансирования украинской экономике грозят проблемы. Страна может справиться с дефицитом, только если он продлится лишь «пару месяцев», отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет Financial Times.
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