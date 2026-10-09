В Калининграде экс-сотрудников РЖД обвинили во взятке на 11,5 млн

Военные следственные органы СК России расследуют уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере бывшими должностными лицами Калининградской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Павлом Осинским и Максимом Прокофьевым.
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