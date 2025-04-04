Как правильно оценивать компетентность врача, рассказала эксперт Федина

Каждый пациент имеет право получать полную информацию о своём состоянии и методах лечения.Современное здравоохранение ориентировано не только на устранение заболеваний, но прежде всего на безопасность и эффективность лечения.
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