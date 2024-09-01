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Дежурные ЦОНы сменили адреса в Алматы

Дежурные ЦОНы сменили адреса в Алматы

Дежурные ЦОНы и спецЦОНы в Алматы, Астане, Шымкенте и Семее сменили адреса. Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила об изменении адресов дежурных ЦОНов и спецЦОНов в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее со 2 сентября.

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