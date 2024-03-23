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Мария Захарова: США не должны забывать, как увязали теракт в Подмосковье с ИГ*

Мария Захарова: США не должны забывать, как увязали теракт в Подмосковье с ИГ*

Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то информационно-политическая среда связала теракт в «Крокус Сити Холле» с деятельностью запрещенной организацией ИГИЛ*.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Остин тут заявил, что Россия спонсор терроризма, да и &quot;коллективный Запад&quot; пытался не один раз протянуть через свои парламенты эту ложь. Теперь-то есть ещё сомнения КТО является настоящим спонсором терроризма? Чьи снаряды разрывались в Донбассе, в Белгороде? Кто спонсирует Украину? Кто с чьей подачи совершались теракты в России: взрывы в Московском и Петербургском метро, Беслан, Дубровка?... Теперь Крокус-Сити. Всем погибшим Царствие небесное, родным и близким соболезнования и стойкости духа, раненным выздоровления и полного восстановления, спасшимся душевного здоровья...
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