В Астане заработала доставка роботами-курьерами Яндекса

Пока в центре города, затем зона обслуживания будет расширятьсяВ Астане в тестовом режиме начал работу новый сервис автономной доставки заказов, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
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