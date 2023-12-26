Группу наркокурьеров, двое из которых являются иностранными гражданами, задержали оперативники в Омске

В результате реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали троих молодых человек, двое из которых являются иностранными гражданами.
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