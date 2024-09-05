Сводный хор Владивостокской епархии выступил на ВЭФ-2024

Сводный хор Владивостокской епархии выступил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Выступление прошло в главном корпусе кампуса ДВФУ, где была прекрасная акустика, позволившая гостям насладиться звучанием.
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