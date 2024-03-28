Россиянам больше всего не нравятся в коллективе сплетни и утечки информации

Любовь к деньгам и совместный отдых коллектива объединяет 42% опрошенных россиян с коллегами. Почти у четверти респондентов общей оказалась любовь к работе (23%), а у 15%, напротив, ненависть к собственной компании, показал опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась "Газета.