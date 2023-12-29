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Районная неделя

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Ученик школы № 201 исполняет главную роль в спектакле Большого театра

Четверокласснику школы №201 Максимилиану Калинчаеву из Войковского района всего 10 лет. Но, несмотря на свой юный возраст,он уже артист с немалым опытом: играет главную роль Волка в симфонической сказке «Петя и Волк» в Большом театре, снимался в рекламе и сериале.

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