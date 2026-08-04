stroimdom21
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stroimdom21

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Почему фитофтора уходит от удара: три ошибки, которые меняют всё

Почему фитофтора уходит от удара: три ошибки, которые меняют всё

Каждый сезон я снова и снова вижу одну и ту же картину: заботливо выращенные кусты томатов, ещё вчера полные сил, за одну ночь покрываются бурыми пятнами.

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