Почему фитофтора уходит от удара: три ошибки, которые меняют всё

Каждый сезон я снова и снова вижу одну и ту же картину: заботливо выращенные кусты томатов, ещё вчера полные сил, за одну ночь покрываются бурыми пятнами.
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