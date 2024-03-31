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У вас траур - нам плевать: "Богема" отказалась терять "Репутацию"

У вас траур - нам плевать: "Богема" отказалась терять "Репутацию"

ФОТО: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН. ЦАРЬГРАДСегодня 41K прочитали Пока вся Россия скорбела 24 марта по жертвам чудовищного теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", "богемная тусовочка" решила, видимо, что траур - это не для них и, наплевав на всё, провела церемонию для "избранных".

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Комментарии
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Лев Добрый
У каждой твари должно быть настоящее имя, а то привыкли раздавать им коронные имена вроде Богема, Элита и т. д. 🤠😜👈🖕
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15 час.

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