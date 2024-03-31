У вас траур - нам плевать: "Богема" отказалась терять "Репутацию"

ФОТО: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН. ЦАРЬГРАДСегодня 41K прочитали Пока вся Россия скорбела 24 марта по жертвам чудовищного теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", "богемная тусовочка" решила, видимо, что траур - это не для них и, наплевав на всё, провела церемонию для "избранных".