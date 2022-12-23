Совфед одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов

Совет Федерации одобрил закон, относящий к запрещённой информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов за исключением информации о методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.
Совет Федерации одобрил закон, относящий к запрещённой информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов за исключением информации о методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.
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