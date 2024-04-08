Ольга Будина призналась, что ее пытаются «отменять» либералы в кино

Ольга Будина давно и открыто говорит о своей патриотической позиции. Она поддерживает наших воинов, бывает на линии боевого соприкосновения и снимает многосерийный документальный фильм о жителях Белгорода, которые сейчас живут под обстрелами вражеской армии.
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