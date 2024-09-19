Названы цели Зеленского во время визита в США

Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США будет просить постоянных поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии