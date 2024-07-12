Белгородская область под постоянными атаками ВСУ. 1 человек погиб, ранены 30, включая пятерых детей на детской площадке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекино в Белгородской области, в результате чего ранены пятеро детей.
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