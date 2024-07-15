Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть представлена на втором мирном саммите по Украине. Читатели Le Figaro восприняли эту (казалось бы, позитивную) новость с яростью — и убедительно объяснили, что уже давно просроченный президент преследует исключительно собственные выгоды.
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