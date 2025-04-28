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  • Ирина Литвин
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  • Eduard
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    ... простокваша протухшая, ты о чем хрюкнулО???????"20 лет торгуем, ...

Украина готовится к "сливу" территорий: Киев массово готовит подполье. Русские бьют тревогу

Украина готовится к "сливу" территорий: Киев массово готовит подполье. Русские бьют тревогу

Царьград Коллаж Царьграда Несмотря на победную риторику, киевский режим молчаливо признал неизбежность крупных территориальных потерь и начал деятельно готовиться к продолжению борьбы в новых реалиях.

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Комментарии
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ОА
Ос А
вопросы к Сталину о погодовном выселении в тайгу кому-то ещё не понятны?
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8 час.
АС
Александр Сысоев
Надо срочно создавать СМЕРШ!
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3 час.
Eduard
Больные на всю бошку люди,отморозки!
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9 мин.
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