В России оценили ресурсы Зеленского для противостояния Трампу

Депутат Чепа: У Зеленского пока есть ресурсы противостоять Трампу Президент Украины Владимир Зеленский обладает ресурсами для противостояния американскому лидеру Дональду Трампу, заявил в разговоре с «Лентой.
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