В Нижегородской области началась выдача удостоверений единого образца многодетным семьям. Работа организована в рамках Указа губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о мерах социальной поддержки многодетных семей в регионе.
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