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Adam Baldwin And Eric Dane's Pandemic-Fueled Military TV Series Is Streaming On Netflix

Adam Baldwin And Eric Dane's Pandemic-Fueled Military TV Series Is Streaming On Netflix

This action-packed sci-fi drama follows the crew of a United States Navy destroyer as it navigates a world where a pandemic has killed most of the population.

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