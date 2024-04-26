В Германии возмутились прославлением Бандеры на Украине

Депутаты немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возмутились тому, что на Украине продолжают распространять националистические идеи, прославляющие деятельность знаменитого националиста Степана Бандеры.
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