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В Германии возмутились прославлением Бандеры на Украине

В Германии возмутились прославлением Бандеры на Украине

Депутаты немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возмутились тому, что на Украине продолжают распространять националистические идеи, прославляющие деятельность знаменитого националиста Степана Бандеры.

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