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Антифашист

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Канада исключила Чубайса из санкционного списка

Канада исключила Чубайса из санкционного списка

Власти Канады приняли решение исключить бывшего главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса из национального санкционного перечня.

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