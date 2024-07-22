Спасибо, Байден: Как потенциальные кандидаты ставят под угрозу выборы 2024 года

Гуд бай, Байден! Президент Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на фоне продолжающегося давления после катастрофических результатов дебатов в прошлом месяце, которые заставили многих в его партии задуматься, стоит ли ему продолжать добиваться победы над Трампом.
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