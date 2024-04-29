Студия Disney покажет первый трейлер приквела «Муфаса: Король Лев»

Студия Disney объявила о выходе первого трейлера своего загадочного приквела "Муфаса: Король Лев". Новый фильм рассказывает историю двух братьев – Муфасы и Скара, которые стали жертвами шекспировской трагедии в оригинальном фильме.
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