Новый виток: Трюдо вновь призвали уйти в отставку из-за скандала с нацистом

Канадская оппозиция призвала премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку. Такая реакция последовала за появлением новых подробностей по чествованию нациста в местном парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
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