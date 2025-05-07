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Депутат Рады рассказал о примере Украины для Германии

Депутат Рады рассказал о примере Украины для Германии

Немецкая политическая элита последовала примеру украинского лидера Владимира Зеленского. Берлин запрещать политические партии в стране, рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

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