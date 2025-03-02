⛪️ В Новом Херсонесе открылся православный молодёжный центр «Точка опоры» Центр появился в здании музея Античности и Византии.
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⛪️ В Новом Херсонесе открылся православный молодёжный центр «Точка опоры» Центр появился в здании музея Античности и Византии.