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Подпольщик Лебедев: удар нанесли по Вышгороду, где находятся наемники ВСУ

Подпольщик Лебедев: удар нанесли по Вышгороду, где находятся наемники ВСУ

Российские военные ударили по пригородам Киева и Обухова в Киевской области. Также удар пришелся по Вышгороду, где находились иностранные наемники, сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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