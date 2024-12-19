Сибирь: где на самом деле находятся её границы

Название «Сибирь» давно стало нарицательным, подразумевающим необъятные просторы, населенные неведомыми народами; там дуют ледяные ветры, там живут страшные звери и дивная тайга большую часть года занесена глубокими снегами.
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